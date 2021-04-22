شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى يسلم رئيس "الوطنية للصحافة" رد روزاليوسف على رئيس تحرير الإيكونوميست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، رد روزاليوسف على رئيس تحرير مجلة الايكونوميست ينشر فى العدد القادم، إلى المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمخاطبة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لإحاطة المراسلين الأجانب بمضمون الرد.

ومن المقرر أن يرسل الرد إلى البعثة الدبلوماسية فى لندن، ويتم توجيهه إلى مجلة الايكونوميست، صباح الأحد.