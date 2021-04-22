روسيا تصدر أمراً مهماً لقواتها على حدود أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت روسيا، اليوم الخميس، أمرا مهما إلى قواتها الموجودة في منطقة قرب الحدود مع أوكرانيا فيما أكد الرئيس الروسي استعداده للقاء نظيره الأوكراني.

وقالت روسيا إنها أمرت تلك القوات، التي كانت هناك منذ أسابيع، بالعودة إلى قواعدها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إنه أمر القوات المشاركة في تدريبات للعودة لقواعدها بحلول الأول من مايو المقبل بعد أن أنهت ما وصفه بعملية «تفقد» لمنطقة الحدود.

وأضاف شويجو: «أعتقد أن أهداف عملية التفقد المفاجئة تحققت بالكامل. أظهرت القوات قدرتها على تقديم دفاع قوي عن البلاد».

وارتفعت قيمة العملتين الروسية والأوكرانية ارتفاعا حادا بعد إعلان الأمر بعودة القوات الروسية في مؤشر على ارتياح في أوساط المستثمرين بعد ساعات قليلة من إنهاء روسيا أيضا لمناورات حربية في شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة على «تويتر»، إن بلاده «ترحب بأي خطوات لتقليص الوجود العسكري وخفض تصعيد الموقف في دونباس» في شرق أوكرانيا، مضيفا «ممتنون لدعم الشركاء الدوليين».

قوات روسية تقوم بمناورات عسكرية

في الأثناء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه مستعدّ لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو «في أي وقت» للتباحث في علاقاتهما الثنائية.

ولدى سؤاله عن اقتراح عقد لقاء مع زيلينسكي، قال بوتين: «إذا كان الأمر متعلّقاً بالتحدث عن العلاقات الثنائية، بالطبع، نحن مستعدّون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو في أي وقت مناسب له».