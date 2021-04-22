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الحكومة الفرنسية متفائلة بشأن تراجع كورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تفاؤلها بشأن تراجع تفشي جائحة فيروس المستجد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في مؤتمر صحفي، إن «ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا» في ظلّ «انخفاض حقيقي في انتشار العدوى منذ عشرة أيام».
وأضاف أنّ فرنسا بلغت أيضاً «ذروة حالات العلاج في المستشفيات».

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كانت الحكومة الفرنسية أعلنت، أمس الأربعاء، أنها تعتزم التخفيف تدريجياً من الإجراءات التي فرضتها للحد من تفشي الفيروس على مراحل، اعتباراً من مطلع مايو المقبل.
وفرضت فرنسا إغلاقاً شاملاً للمرة الثالثة، وأصبحت أحدث دولة تسجل أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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