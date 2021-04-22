إيران.. مقابر من 4 طوابق لاستيعاب وفيات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 08:43 مساءً - منذ ساعتين

يواصل انتشار فيروس كورونا مساره التصاعدي في إيران ، الأمر الذي دفع السلطات الإيرانية لإغلاق معظم المحافظات بما فيها العاصمة طهران.

أفادت تقارير إعلامية بأن مقبرة “بهشت الزهراء” في طهران قامت ببناء مقابر من 4 طوابق لتسع العدد المتزايد من وفيات فيروس كورونا.

ونشرت وسائل إعلام صورة للمقابر الجديدة، الخميس، إلا أنه لم يصدر بعد تعليق عن السلطات في طهران أو إدارة المقبرة نفسها على التقارير.

ويعد هذا أمراً غريباً في إيران، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل الناس عليه.

واستقبلت بهشت الزهراء (التي تعني جنة الزهراء، في إشارة إلى السيدة فاطمة ابنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم)، الثلاثاء، عدداً قياسياً من الوفيات.

وقال مدير المقبرة لوكالة “إلنا” الإيرانية: “استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينهم 150 بسبب فيروس كورونا.. لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاما”.