جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين في الدورة الـ15

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسماء الفائزين في دورتها الخامسة عشرة، الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة بعدد الترشيحات، حيث استقبلت الجائزة 2349 ترشيحاً خلال 2020 و 2021، بزيادة تبلغ 23% مقارنة مع الدورة الماضية.



وضمت قائمة الفائزين بالجائزة التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، سبعة أدباء وباحثين من مصر، وتونس، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دار نشر لبنانية.

وفازت في فرع الآداب الكاتبة المصرية إيمان مرسال عن كتاب "في أثر عنايات الزيات" الصادر عن دار الكتب خان عام 2019.

وفاز الكاتب التونسي ميزوني بناني في فرع أدب الطفل والناشئة عن قصة "رحلة فنّان" الصادرة عن دار المؤانسة للنشر عام 2020.

وفاز في فرع الترجمة المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون عن كتابه "Impostures"، وهو ترجمةٌ لكتاب "مقامات الحريري" من العربية إلى الإنجليزية، وأصدرته مكتبة الأدب العربي التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي عام 2020.

وفازت الباحثة السعودية الدكتورة أسماء مقبل عوض الأحمدي، بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع المؤلِّف الشاب، عن دراسة بعنوان "إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسائية السعودية – دراسة نقدية (1999 – 2012)"، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020.

وفاز الباحث التونسي خليل قويعة في فرع الفنون والدراسات النقدية، عن كتاب "مسار التحديث في الفنون التشكيلية من الأرسومة إلى اللوحة" الصادر عن دار محمد علي للنشر عام 2020.

ونال الباحث الدكتور سعيد المصري من مصر جائزة فرع التنمية وبناء الدولة عن كتاب "تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني"، الذي أصدرته دار بتانة للنشر والتوزيع عام 2019.

وفازت الباحثة الأمريكية طاهرة قطب الدين بجائزة فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى عن كتاب "الخطابة العربية: الفن والوظيفة" الصادر عن دار بريل للنشر عام 2019.

وفازت دار الجديد اللبنانية بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية، تقديراً لإسهامها في تسليط الضوء على مواضيع منسيَّة ومهملة في النشر العربي، ودورها البارز في رفد المكتبة العربية بالكتب العلمية والدراسات اللغوية والفكرية المتميزة.

وهنأ الدكتور علي بن تميم أمين عام الجائزة، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الفائزين، وشكر جميع المتقدمين للجائزة، وقال: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 العام الماضي، إلّا أن جائزة الشيخ زايد للكتاب شهدت عاماً استثنائياً من حيث أعداد الترشيحات وجودة الأعمال المشاركة. نحن فخورون بالمساهمة في دعم قطاع النشر الدولي المزدهر، وذلك انطلاقاً من مكانة الجائزة بوصفها واحدة من أبرز الجوائز الثقافية الرائدة في العالم العربي، ويسرنا أن نرى التنوّع الثقافي والفكري للفائزين. ولعل أكثر ما أثار إعجاب لجان التحكيم هو تنوّع الأساليب الأدبية والبحثية التي تميّزت بها الأعمال المشاركة، والموضوعات التي طرحها الأدباء والباحثون. وهذا التنوّع الذي يميز الفائزين، يؤكد عمق ومكانة الجائزة في العالم العربي وخارجه، ونحن نشيد بإنجازاتهم ونتطلّع إلى رؤية المزيد من الأعمال المتميزة في السنوات الآتية".