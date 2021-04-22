اخبار العالم

جنرال أمريكي : قلقون من قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي : قلقون من قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي اليوم الخميس عن قلقه إزاء قدرة قوات الأمن الأفغانية على الاحتفاظ بسيطرتها على الأراضي هناك بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد في الأشهر المقبلة.

وتابع قائلا خلال جلسة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "ما يقلقني هو قدرة الجيش الأفغاني على الاحتفاظ بسيطرته على الأرض التي يسيطر عليها حاليا دون دعم اعتاد عليه لسنوات عديدة".

وأضاف "أنا قلق على قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا، قدرة القوات الجوية الأفغانية على التحليق بالأخص بعد أن نوقف الدعم لتلك الطائرات".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا