شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي : قلقون من قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي اليوم الخميس عن قلقه إزاء قدرة قوات الأمن الأفغانية على الاحتفاظ بسيطرتها على الأراضي هناك بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد في الأشهر المقبلة.

وتابع قائلا خلال جلسة في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "ما يقلقني هو قدرة الجيش الأفغاني على الاحتفاظ بسيطرته على الأرض التي يسيطر عليها حاليا دون دعم اعتاد عليه لسنوات عديدة".

وأضاف "أنا قلق على قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا، قدرة القوات الجوية الأفغانية على التحليق بالأخص بعد أن نوقف الدعم لتلك الطائرات".