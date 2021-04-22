بوتين مستعد لاستقبال نظيره الأوكراني.. بشرط وحيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنه مستعدّ لاستقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو.

وقال إنه جاهز للتباحث في علاقاتهما الثنائية، إلا أنه أحال الأمر إلى الانفصاليين للتحدث عن النزاع في شرق أوكرانيا.



ولدى سؤاله عن اقتراح عقد لقاء مع زيلينسكي، قال بوتين "إذا كان الأمر متعلّقاً بالتحدث عن العلاقات الثنائية، إذاً بالطبع، نحن مستعدّون لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو في أي وقت مناسب له".

وأعلنت روسيا في وقت سابق إنها أمرت بعودة قوات لقواعدها من منطقة قرب الحدود مع أوكرانيا فيما يبدو أنه وضع نهاية لحشد عسكري شمل عشرات الآلاف من الجنود وأثار قلق الغرب.



بدوره، رحب الرئيس الأوكراني بخفض القوات الروسية المنشورة على الحدود مع أوكرانيا لكنه قال إن كييف ستظل متأهبة.

وكتب زيلينسكي على تويتر يقول "خفض القوات المنشورة على حدودنا يقلل التوترات بالتناسب... أوكرانيا متأهبة دائما لكنها ترحب بأي خطوة تقلل من الوجود العسكري وتحد من تصعيد الموقف في دونباس".

