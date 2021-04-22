شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تخطي ذروة الموجة الوبائية الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الخميس، إن «ذروة الموجة الوبائية الثالثة تبدو خلفنا في ظلّ انخفاض حقيقي في انتشار عدوى كورونا منذ عشرة أيام».

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنّ فرنسا بلغت أيضاً «ذروة حالات العلاج في المستشفيات».

وأعلنت الحكومة عزمها فرض قيود جديدة على دخول المسافرين من الهند لمكافحة الطفرة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جابرييل أتال، إن «فرنسا سترفع الحظر المفروض على السفر الداخلي كما هو مخطط في 3 مايو/ أيار المقبل، لكنها ستبقي على حظر التجول الليلي، والمطبق الآن من الساعة 7 مساء، حتى الساعة 6 صباحاً».

وأضاف أن «المتاجر غير الضرورية التي أغلقت منذ الإغلاق الجزئي للبلاد في بداية إبريل/ نيسان الجاري، لن تفتح قبل منتصف مايو/ أيار المقبل».

وكانت فرنسا علقت الرحلات الجوية من البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة للحد من انتشار طفرة جديدة لفيروس كورونا فيها.