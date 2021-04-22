شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقيون يحثون سويسرا على استعادة فتاتين من مخيم في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

دعا خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة سويسرا، الخميس، إلى استعادة شقيقتين من جنيف من مخيم مزر في شمال شرقي سوريا بعد خمسة أعوام على مزاعم بأن أمهما التي انضمت إلى تنظيم «داعش» خطفتهما.

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون في بيان: «طلب والدا الفتاتين، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية، لاستعادة ابنتيهما اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في أغسطس/آب 2016، لكن انتهى بهما المطاف في سوريا». وأضافوا: «لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك»، وأشاروا إلى أنه يعتقد بأن الأختين غير الشقيقتين محتجزتين في مخيم الروج.

وتابع الخبراء: «لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب، لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية». وطالبوا باعتبارهم ضحايا، واعتبار إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك.

وكانت الحكومة السويسرية، أصدرت في عام 2019 بياناً بشأن «المسافرين بدوافع الإرهاب» قالت فيه إن هدفها الأول هو حماية البلد، والشعب قبل المصالح الفردية.

ويضم مخيما «الهول» و«الروج» اللذان تديرهما قوات كردية سورية مواطنين من نحو 60 دولة فروا من آخر جيوب «داعش».