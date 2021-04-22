شكرا لقرائتكم خبر عن ناشر أمريكي يتمسك بنشر مذكرات مايك بنس رغم الاعتراضات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أكدت شركة النشر الأمريكية «سايمون أند شوستر» الخميس، مضيها قدماً بنشر مذكرات نائب الرئيس السابق مايك بنس، رغم توقيع موظفيها عريضة تطالب بإلغاء العقد مع بنس.

وقال جوناثان كارب رئيس مجلس إدارة «سايمون أند شوستر» في مذكرة، إن مهمة الناشر هي «نشر أصوات ووجهات نظر متنوعة»، مضيفاً «لهذا سنمضي في اتفاق النشر مع نائب الرئيس مايك بنس». ولفت إلى أن العقد ينص على كتابين، ومن المقرر مبدئياً نشر الجزء الأول في عام 2023.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن شخصين يعملان في قطاع النشر، أن قيمة عقد بنس مع «سايمون أند شوستر» تبلغ من 3 إلى 4 ملايين دولار. وأثار هذا الإعلان غضب موظفي الشركة الذين وقعوا عريضة تقول إن العقد يضفي «الشرعية على التعصب الأعمى».

واتهمت العريضة التي نشرت على الإنترنت، بنس بالدفع بسياسات تمييزية ضد الملونين والنساء. وذكرت أن «أيدي بنس ملطخة بالدماء رمزياً وفعلياً، نطلب منكم إلغاء اتفاق نشر كتاب مايك بنس».

ويتوقع أن تغطي المذكرات الحياة الدينية لبنس، وعمله في الحقل العام، بما في ذلك عضويته في الكونجرس، وحتى تعيينه نائباً للرئيس السابق دونالد لترامب.

وغاب بنس (61 عاماً) منذ خسارته الانتخابات مع ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لكن يُعتقد أنه يفكر في الترشح للرئاسة عام 2024 والمذكرات ستكون توطئة لذلك، وفق الخطوات التقليدية للساسة الأمريكيين الذين يطمحون إلى الوصول إلى منصب أعلى.