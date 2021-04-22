شكرا لقرائتكم خبر عن زينب ولطيفة الحوسني تنضمان لمنتخب المبارزة المشارك في التصفيات الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمبارزة ثنائي نادي الشارقة الرياضي للمرأة زينب الحوسني ولطيفة الحوسني، ضمن صفوف المنتخب المشارك في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها في أوزبكستان خلال الفترة من 24 حتى 26 من الشهر الجاري، وهي من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها العاصمة اليابانية طوكيو.

ويأتي اختيار هاتين اللاعبتين بعد الكفاءة العالية لهما خلال الفترات الماضية، وهما من العناصر المتميزة كذلك في صفوف المنتخب الوطني خلال فترات التجمع الأخيرة.

وعبرت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بتواجد هذا الثنائي في صفوف منتخبنا قائلة: «هناك تركيز كبير واهتمام برياضة المبارزة مثل بقية الألعاب الأخرى، واهتمام كبير باللعبة داخل نادي الشارقة الرياضي للمرأة والدليل العدد الكبير من اللاعبات، مع وجود جهاز فني لديه خبرات كبيرة في مجال اللعبة».

وأضافت ندى النقبي: «طموحاتنا كبيرة في ظل الاهتمام الكبير، نشكر التعاون الكبير والمثمر بين المؤسسة واتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي على الدعم والاهتمام على ما نقوم به معاً من أجل تطوير مستوى اللاعبات، ودفع إلى اكتشاف العديد من المواهب المتميزة التي يمكنها أن تنافس للوصول للمنصات العالمية، وكذلك لدينا العديد من الخطط الاستراتيجية المحددة الملامح لكل الألعاب المتواجدة لدى مؤسستنا، والمشاركة في التصفيات الآسيوية في أوزبكستان خطوة من الخطوات المهمة نحو السير قدماً في تحقيق حُلم لاعباتنا في المبارزة بالتواجد في دورة الألعاب الأولمبية».

من جانبها قالت لطيفة الحوسني «21 عاماً»: «أمارس اللعبة منذ 2014 بين جدران نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومتخصصة في سلاح الفلوريه، وهدفي الدائم المساهمة في رفع على بلادي في المحافل الخارجية وتشريف اسم النادي الذي أنتمي إليه في كل البطولات».

وقالت: «النادي يقوم بتوفير كل الوسائل للارتقاء بالمستوى، دائماً نجد المبادرات المتميزة والدعم من النادي وهو أمر مهم للغاية».

وقالت: «في التصفيات المقرر لها في أوزبكستان طموحي كبير خلالها، وهي خطوة مهمة في مشوار الأولمبياد، واللاعب الأولمبي يحتاج إلى المزيد من البطولات وزيادة الاحتكاك الخارجي، ولدينا تدريبات بقيادة جهاز فني على أعلى مستوى، سواء في النادي وكذلك جهاز فني منتخبنا الوطني».

وأضافت: «أنا طالبة في جامعة زايد بدبي، واهتمامي بالتعليم يتساوى مع ممارسة الرياضة، وهدفي الاستمرار مع لعبة المبارزة التي مارستها 2014 ولعبت لصفوف منتخبنا 2016، وحصول على العديد من الميداليات على المستوى المحلي».

وقالت زينب الحوسني: «نحن على أتم الاستعداد للبطولة؛ حيث حققنا الاستفادة القصوى من المعسكر الذي أقيم في القاهرة بخوض عدد من المنافسات مع لاعبات مصريات يمتلكن مستوى متميزاً، ويقدم لنا نادي الشارقة الرياضي للمرأة دعماً كبيراً في سبيل تطوير المستوى، ويوفر لنا الأدوات اللازمة».

وعن طموحاتها قالت زينب الحوسني: «التواجد في دورة الألعاب الأولمبية هدفي ولذلك أسعى إلى تنفيذ كل ما هو مطلوب في التدريبات سواء في النادي أو بصفوف المنتخب، وهناك تطور كبير وملحوظ في مستوى اللعبة وهو ما يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد».