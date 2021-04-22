شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في اليوم الثالث من فعاليات البطولة الرمضانية لشرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم العميد عارف الشريف مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة بحضور العقيد خالد جاسم الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة، مساء الأربعاء، الفائزين في المراتب الثلاث الأولى في بطولة اللياقة والتحدي الفردي، التي شهدت منافسة قوية بين المشاركين الذين بلغ عددهم 24 مشاركاً، على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيداً بكفاءة المشاركين في المنافسة من منتسبي شرطة الشارقة والتي أفرزت مهارات عالية في مستوى اللياقة البدنية وقوة التحمل، موجهاً بضرورة المحافظة على اللياقة البدنية العالية، سعياً للنهوض بالعناصر الرياضية الشرطية، بما يكفل تحقيق التطور الرياضي لرجل الشرطة.

جاء ذلك خلال حضوره لمنافسات اليوم الثالث للفعاليات الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة في دورتها ال28، التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، في نادي ضباط الشرطة، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وحقق المركز الأول يوسف حودي من أكاديمية العلوم الشرطية بتوقيت 6.50 دقائق، وجاء حمد ثاني الغيلاني من الإدارة العامة للحرس الأميري وبتوقيت 7.28 دقائق وصيفاً، وحصل على المركز الثالث محمد بحاري من أكاديمية العلوم الشرطية وبتوقيت 7.30 دقائق.