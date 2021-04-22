شكرا لقرائتكم خبر عن ساشا جفري: بالحب والتعاطف والتضامن يمكننا إنهاء الجوع في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقدم الرسام العالمي ساشا جفري، صاحب أكبر لوحة فنية في العالم، عرضاً حياً للرسم في المزاد الفني الخيري الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ضمن الفعاليات الداعمة لحملة 100 مليون وجبة.

ويعد جفري أحد الرموز الفنية العالمية الداعمة للأعمال الإنسانية، كما أنه من أشهر الفنانين المعاصرين، وقد تمكن من تسجيل اسمه في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بعمل بالغ التميز وهو لوحة فنية على القماش تُعد الأكبر من نوعها في العالم، وتحمل عنوان «رحلة الإنسانية» بمساحة 17 ألفاً و176.6 أقدام مربعة.

لوحة للخير

ونفّذ جفري، لوحته، داخل القاعة الكبرى في منتجع «أتلانتس النخلة» في دبي، التي حوّلها إلى ستوديو رسم. وأمضى سبعة أشهر كاملة لإنجازها، بدءاً من مارس وحتى سبتمبر 2020، بالتزامن مع الإغلاق الذي فرضه العالم ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة«كورونا».

إلهام وتحفيز

وقال جفري «يشرفني أن أدعم هذه القضية المهمة المتمثلة بمبادرة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتأتي تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الجوع في العالم بحلول عام 2030، خاصة أن المبادرة تركز على بلدان عزيزة جداً عليّ في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط والهند ودول جنوب شرق آسيا».

وأضاف «بالحب والتعاطف والتضامن يمكننا أن نتخطى هذا الحزن وانعدام العدالة ومعا يمكننا إنهاء قضية الجوع في العالم. فمن المحزن للغاية مشاهدة الجوع وسوء التغذية ينهي حياة الأطفال في يومنا هذا أكثر من أي مرض آخر».