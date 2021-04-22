شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعمين وصالون حلاقة في عجمان بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أغلق الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان، بالتنسيق مع شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية مطعمين وصالون حلاقة، لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم إغلاق المطعمين وصالون الحلاقة لعدم ارتداء العاملين الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، وعدم التزامهم بأخذ اللقاح وإجراء الفحوص الدورية، بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأهاب الفريق بأصحاب المحال التجارية في الإمارة ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة والحد من تفشي الوباء وخفض حالات الإصابات، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة على المنشآت المخالفة بهذا الشأن، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.