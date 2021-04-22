شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش الأحد 6 اقتراحات برغبة لإنشاء كبارى وتطوير طرق ومزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وتتعلق بطلبات لتنفيذ مشروعات خدمية فى المدن والقرى بمختلف المحافظات، منها طلبات بإقامة كبارى وتطوير مزلقانات السكة الحديد، وتوسيع وتأهيل ورصف بعض الطرق.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، والنائب عبد الله أحد عبد الله، الأول بشأن إنشاء كوبرى علوى متفرع من طريق مصر / إسكندرية الزراعي إلى أول طريق قليوب - شبين القناطر، بمحافظة الدقهلية، والثانى بشأن إنشاء كوبرى علوى على طريق مصر / إسكندرية الزراعى، أمام قرية سنديون بمحافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن إعادة تطوير مزلقان الشئون الرئيسي فى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عمل توسعة لطريق الحامول/ الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن استكمال رصف طريق عزبة عبده زمام مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغب المقدم من النائب فايق الزكى المغازى، بشأن رصف طريق محورى يربط بين محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، بمحازاة بحر بلقاس مرورا بقرى المعصرة والجرايدة وبيلا، بكفر الشيخ.