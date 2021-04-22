تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرى، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأعياد تحرير سيناء.

وقالت التنسيقية فى بيان لها: "تهل علينا اليوم الخميس، الذكرى الـ 48 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب التى تمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر، التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة والحافلة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون حينها من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر".