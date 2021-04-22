شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تحديات "كورونا".. مصر تواصل التنمية من خلال تطوير قرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة" "تطوير القرى وتحسين جودة حياة المواطن بالقرى الأكثر الاحتياجا، وتوفير الخدمات التى تمكنه من حياة معيشية أفضل بكافة المستويات التعليمية والثقافية والصحية وغيرها.

وفى تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عدد من التدخلات الهامة لمبادرة حياة كريمة ومساهمتها فى خفض نسب الفقر فى مصر، وتحسن الخدمات الأساسية، تم الكشف أن مبادرة حياة كريمة ساعدت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 14%، كما أنها أتاحت الخدمات الأساسية بحوالى 50 % فى بعض القرى، وقامت برفع كفاءة 12 ألف منزل حتى الآن خلال المرحلة الأولى من المبادرة إلى جانب التخفيف من الآثار السلبية الناتجة من فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

وحسب تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

وامتدت المبادرة من استهداف جزء من القرى فى المرحلة الأولي، ليتم توسيع نطاق الاستهداف ليشمل كل قري مصر، لتطوير وتنمية الريف المصري، والتنفيذ علي أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الجديدة 51 مركزا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1500 قرية.

ونرصد خلال السطور التالية مراحل تطور المبادرة، التى من المنتظر أن يستفيد منها 60% من سكان مصر، وتعمل على إيجاد مجتمعات ريفية مستدامة...

- إطلاق النواة الأولى فى مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا.

- ضخ 950 مليون استثمارات فى قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم .

- مع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطى أفقر 143 قرية.

- ثم تغطية أفقر 232 قرية فى عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.

- تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه فى هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020.

- تم تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية.

- استهداف قرى 51 مركزا بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

- تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزل ضمن سكن كريم.

- يستهدف تأهيل نحو 80 ألف منزل فى 1500 قرية.

- كانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار وزادت تدريجيا لتصل ل200 مليار جنيه.