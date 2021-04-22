شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 203 رحلات جوية لنقل أكثر من 19 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة، 203 رحلات جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها أكثر من 19 ألف راكب ما بين سفر ووصول، وقالت مصادر إن المطار يستقبل اليوم 98 رحلة على متنهم 10815 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 105 رحلة على متنهم 8249 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، ميونخ، موسكو، أثينا، روما، البحرين، تونس، جوهانسبرج، أسطنبول، أكرا، البحرين، جدة، المدينة، مسقط، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، نيروبى، لاجوس، بغداد، بيروت، عنتيبى، دبى، الشارقة، أبوظبى، الخرطوم، عدن، رأس الخيمة، تونس".

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول إلى "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، امستردام، فيينا، دبى، البحرين، أبوظبى، اسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، دبى، الشارقة، سيئون، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم، بيروت".