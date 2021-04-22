لصالح 3 صحفيين.. القضاء الإداري يصدر حكمًا بوقف قرار محافظ الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، 3 أحكام لصالح 3 صحفيين نقابيين بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية السلبي بالامتناع عن إضافة الطاعنين (الصحفيين ) لمجموعة جروب "الواتس آب" المسمى الصحافة والإعلام والمنشئ من إدارة الإعلام بمحافظة الدقهلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بالذكر تمكينهم من تغطية الأخبار والحصول على البيانات والمعلومات ودخول ديوان محافظة الدقهلية وحضور مؤتمراتها واللقاءات التنفيذية والاجتماعات العامة بها أسوة ببقية الصحفيين.

كان الزملاء غادة عبد الحافظ، ومنى باشا، من وتامر المهدى، أعضاء بنقابة الصحفيين أقاموا 3 دعاوى قضائية ضد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإلغاء قراره السلبى بمنعهم من أداء عملهم ومنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين ما منعهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون.

وأكد الطاعنون فى دعواهم أن محافظ الدقهلية منعهم من تغطية الأخبار بنطاق المحافظة وكذلك حذفهم من الجروب المسمى "الصحافة والإعلام" والخاص بالمحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة مثل ديوان محافظة الدقهلية و وكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكافة الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية ومؤتمراتها واللقاءات التنفيذية و فرض مجموعة من القيود التي تعيق توفير المعلومات أو إتاحتها لها، وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات وما يترتب عليه من آثار أخصها بالذكر تمكينهم في سبيل تأدية عملهم من حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة أسوة بالصحفيين الآخرين".