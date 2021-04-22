السبت.. قطع مياه الشرب عن 23 منطقة في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب لمدة أربع ساعات متصلة بسبب أعمال الصيانة اللازمة للمحبس الرئيسي في عنبر المياه النقية بمحطة مياه العزب الجديدة وذلك ابتداء من التاسعة صباح يوم السبت، المقبل حتى الواحدة ظهرا.

وأكد اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المناطق التي تتأثر بالانقطاع هي: (مدينة سنورس - ابهيت الحجر - بيهمو وتوابعها - السليين - فيديمين - سنهور - ترسا - نقاليفة وتوابعها فضلا عن المنطقة السياحية - منشأة عبد الله - دسيا - تلات - زاوية الكرادسة - بني صالح - الهدير - ابجيج بمركز الفيوم - قصر الباسل - تطون - الغرق - عزبة قلمشاة - دير الملاك وتوابعها بمركز إطسا).

وقال إن ذلك بالإضافة إلى مركز ابشواي - والمنطقة السياحية - عدا العجميين والنصارية وطبهار، وكذلك سيتم قطع المياه عن مركز يوسف الصديق عدا قريتى الحامولي – الشواشنة.