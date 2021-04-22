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بوتين يؤكد استعداد روسيا للتعاون مع ألمانيا في محاربة فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للتعاون مع الشركاء الألمان في سبيل محاربة تفشي فيروس المستجد، بما يشمل تنظيم إمدادات اللقاحات وإنتاجها بشكل مشترك.

وذكر الكرملين في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أن بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية ميشائيل كرتشمار، الذي وصل موسكو في زيارة رسمية، أفق تطوير العلاقات بين البلدين، والدور المهم الذي تلعبه في هذه المسألة الروابط بين البلدين على مستوى الأقاليم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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