العراق وروسيا يبحثان التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف والوفد المرافق له، التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب، فضلا عن مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، فإن الكاظمي أكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، فضلا عن الاتفاق على أن تعقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب.

وأشار إلى أن الكاظمي بحث أيضا مع الوفد الروسي الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار.

وأوضح رئيس الوزراء أن العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، وأن الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها.

وأشار البيان إلى أن الوفد الروسي نقل للكاظمي تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما نقل رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وفتح آفاق أوسع للشراكة الثنائية.