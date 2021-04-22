الامارات.. حملة "100 مليون وجبة" تنجح في تحقيق الـ 100 مليون وجبة بعد 10 أيام من إطلاقها

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

نجحت حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر بالمنطقة لإطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 30 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، في جمع 100 مليون درهم من تبرعات أهل الخير، أفراداً ومؤسسات من داخل دولة الإمارات وخارجها، تعادل 100 مليون وجبة، وذلك بعد 10 أيام لانطلاقها، محققةً بذلك هدفها في ثلث المدة الزمنية المقررة.



ورغم تحقيق أهدافها بالكامل بتوفير 100 مليون وجبة للمحتاجين والفئات المستهدفة في الدول التي تغطيها، تستمر حملة 100 مليون وجبة في تمكين المحسنين وفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأفراد المجتمع من الوصول بتبرعاتهم ومساهماتهم النقدية إلى آفاق إنسانية وإغاثية وجغرافية أرحب في أنحاء العالم من دون تمييز.

وتأتي مبادرة "100 مليون وجبة" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. كما تعد حملة "100 مليون وجبة" استكمالاً لحملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقت في رمضان الماضي لدعم الفئات المحتاجة محلياً والتي تضررت بسبب التحديات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث توسعت الحملة خارجياً لتركز على الفئات المحتاجة في 30 دولة حول العالم.