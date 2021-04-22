"ماكينزي" يكشف عدد عناصر طالبان ويعلق على "صاروخ ديمونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جنرال أمريكي بارز، الخميس، إنه يعتقد أن انفجار صاروخ سوري في إسرائيل لم يكن متعمدا وإنه يظهر افتقارا لقدرات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف كينيث ماكنزي الجنرال بقوات مشاة البحرية وقائد القيادة المركزية الأمريكية أثناء جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "أعتقد أنه يعكس بالفعل عدم كفاءة الدفاع الجوي السوري... لا أعتقد أنه هجوم متعمد".

ووفق الرواية الإسرائيلية الرسمية المعلنة حتى عصر اليوم، فقد رصد الجيش إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب.

تقديرات الجيش الإسرائيلي، بحسب أدرعي، هي أن "صاروخ أرض-جو أطلق من سوريا وتجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل، ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".

ويلمح الجيش الإسرائيلي بذلك إلى أن الغرض من إطلاق الصاروخ من الأراضي السورية لم يكن استهداف مفاعل ديمونا القريب من موقع سقوط الصاروخ السوري.



وقال أدرعي: "ردًا على ذلك قصفت قواتنا بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل سوريا".

من ناحية أخرى، عبر ماكينزي عن قلقه إزاء قدرة قوات الأمن الأفغانية على الاحتفاظ بسيطرتها على الأراضي هناك بعد انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتابع: "ما يقلقني هو قدرة الجيش الأفغاني على الاحتفاظ بسيطرته على الأرض التي يسيطر عليها حاليا دون دعم اعتاد عليه لسنوات عديدة".

وأضاف "أنا قلق على قدرة الجيش الأفغاني على الصمود بعد مغادرتنا، قدرة القوات الجوية الأفغانية على التحليق بالأخص بعد أن نوقف الدعم لتلك الطائرات".

وحول قوة طالبان، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "طالبان تضم في صفوفها 50 ألف عضو".