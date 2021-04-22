السودان يعلن إلغاء مشاريع السدود الكبرى على النيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، إلغاء مشاريع السدود الكبرى، ومن ضمنها سدّي "دال" و"كجبار".

وسدا "دال" و"كجبار" كان نظام الإخوان المعزول ينوي إنشاءهما على نهر النيل شمالي السودان، لكن السكان المحليون وقفوا بصلابة ضد قيامهما لكونهما سيهجرانهم ويغمران أراضيهم الزراعية.



وفي العام 2007، سقط 4 قتلى من سكان كجبار برصاص قوات الإخوان أثناء تنظيمهم مظاهرة ضد قيام سدي دال وكجبار وتحولت القصة إلى قضية رأي عام ولا تزال تسيطر على المشهد.

إعلان حمدوك جاء أثناء مخاطبته جماهير المنطقة أمام النصب التذكاري لشهداء كجبار بمنطقة كدنتكار، في الفعالية التي نظمتها اللجنة العليا لمناهضة سد كجبار بالقطاع الجنوبي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة وإحياءً لذكرى شهداء الثورة السودانية المجيدة.

وأعرب حمدوك عن سعادته بزيارة المنطقة، وتأكيده بأن انتصار ثورة ديسمبر المجيدة لن يتحقق دون تكاتف واصطفاف جميع أبناء وبنات الشعب السودان، وأن حكومة الثورة أتت لتستمع إلى رغبات مواطنيها.



وأكد رئيس الوزراء أن كل المشاريع الكبرى على النيل يجب أن تخصع لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن تشرك فيها المجتمعات المحلية بحيث تكون شريكاً أصيلاً في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشروع.

وقال إن مناطق شمال السودان عانت من التهميش مثلها مثل بقية مناطق السودان، وآن الأوان لتأخذ نصيبها من التنمية.

وأشار إلى أن ملف التحقيق في أحداث شهداء كجبار قد اكتمل وأخذ طريقه للعدالة.