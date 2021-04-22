مسؤول سوداني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع مصر.. تعاون وشراكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الطاهر حجر، على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر وخلق شراكات استراتيجية لمصلحة شعبي البلدين.

جاء ذلك في لقاء جمعه، الخميس في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، بالسفير المصري لدى السودان حسام عيسى.

وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء، قال حجر إن الاجتماع تناول كافة القضايا المتعلقة بدفع مجالات التعاون المشترك على ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها علاقات البلدين.

من جانبه، ذكر السفير المصري أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين على المستوى الرئاسي والوزاري أسفرت عن مشروعات هامة وكبيرة في مجالات الربط الكهربائي والسكك الحديدية والإصلاح الاقتصادي، من شأنها أن تعزز مسيرة التكامل بينهما.

وأوضح حسام أن تم خلال اللقاء، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى التوافق الكامل حول تلك الموضوعات، مما يعكس الرغبة في الانطلاق بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

وقال: "اتفقنا على التشاور المستمر والتنسيق من أجل دعم علاقات البلدين، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشاريع مشتركة لخدمة مصالح الشعبين الشقيقين".

وتشهد العلاقات السودانية المصرية نشاطا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وتبادلا للزيارات على مستوى الرؤساء بينها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم مؤخرا.