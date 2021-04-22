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الهند تسجل اكثر من 300 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية، اليوم، تسجيل 314835 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليعد بذلك أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم.

واوضحت الوزارة، ارتفاع عدد الاصابات في البلاد الى أكثر من 15 مليون و500 ألفا حالة منذ بدء الجائحة العام الماضي وتسجيل 2104 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 184 ألفا 657 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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