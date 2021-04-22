شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل اكثر من 300 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية، اليوم، تسجيل 314835 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليعد بذلك أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم.



واوضحت الوزارة، ارتفاع عدد الاصابات في البلاد الى أكثر من 15 مليون و500 ألفا حالة منذ بدء الجائحة العام الماضي وتسجيل 2104 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 184 ألفا 657 حالة.