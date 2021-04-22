شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشارك في أعمال قمة القادة حول المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي – الخليج

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في اجتماع قمة لأربعين من قادة العالم بشأن تغير المناخ، عُقد عبر تقنية الفيديو.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن مشاركة سموه في القمة إلى جانب أربعين من قادة الدول، تؤكد دور دولة الإمارات ومكانتها الرائدة في العمل المناخي، وجهودها في التصدي لتداعيات تغير المناخ.

ويُلقي سموه كلمة خلال أعمال اليوم الثاني من القمة، ويستعرض سموه من خلالها رؤية دولة الإمارات وطموحاتها بشأن العمل من أجل المناخ.