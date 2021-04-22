شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدد عقد مودريتش ومصيرُ راموس "غامض" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الخميس، إن لوكا مودريتش وقع عقداً جديداً مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يكشف بيريز عن تفاصيل العقد مع اللاعب الكرواتي البالغ عمره 35 عاماً، والذي انضم إلى ريال مدريد قادماً من توتنهام هوتسبير في 2012.

وأشار بيريز إلى أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدافع سيرجيو راموس بعد، لكنه يأمل في استمراره مع الفريق.

وأضاف بيريز لبرنامج لا لارجيرو الإذاعي: "كيف لا أرغب في بقاء سيرجيو راموس؟".

وتابع بيريز أن استمرار راموس متعلق بالموارد المالية في ظل الخسائر التي يتكبدها النادي، وعدم وضوح المستقبل بشأن الميزانية.

مشيراً إلى أن "الأمر لا يعتمد عليه، بل يعتمد على وضع ريال مدريد".