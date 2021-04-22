شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 أسرة متعففة تستفيد من المير الرمضاني لجمارك دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : "الخليج"

استفادت 3500 أسرة متعففة في جميع أنحاء الدولة من مبادرات المير الرمضاني لدائرة جمارك دبي السنوية المستدامة في الشهر الفضيل، حيث عمدت الدائرة خلال السنوات الخمس الماضية من 2017 إلى 2021 وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات الخيرية في الدولة، قُبيل بداية شهر رمضان في كل عام، إلى توزيع المير الرمضاني على المستحقين من الأسر المتعففة وتوفير الاحتـــياجات الرئيــسية من المواد الغذائيــة والسـلع الأساسية قبيل الشهر المبارك لإدخال البهجة والسرور على نفوس تلك الأسر.

وساهمت جمارك دبي في إحداث نقلة نوعية بإشراك كل قطاعات المجتمع في التنمية المستدامة عبر مبادراتها المختلفة في المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، والتي عززت ترسيخ مبادئها على كل المستويات والمعتمدة على العمل الجاد من أجل الرخاء والازدهار والتنمية الناجحة، وذلك عبر تقديم الدائرة أنشطة وفعاليات تمتاز بالإبداع والابتكار لمواجهة كافة القضايا والتحديات التي ترتبط بتنمية المجتمع وحماية البيئة وإسعاد الناس، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جمارك دبي في المسؤولية المجتمعية التي تواكب جميع المراحل والعصور.

وفي بداية شهر رمضان الحالي وزعت الدائرة المير الرمضاني على 1000 أسرة بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات الصحية، التي أقرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات، لضمان سلامة أفراد المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وقد ساهم عدد من شركاء الدائرة في الحملة من خلال توفير المواد الغذائية، وهم (المشاريع الوطنية للتجارة والإنماء، نسيم البراري للتجارة العامة)، إضافة إلى التبرعات السخية من قِبل موظفي الدائرة.

وتُعد مبادرة المير الرمضاني حملة سنوية تنفذها جمارك دبي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع بشرائحه كافة ، حيث تؤمن جمارك دبي بضرورة التعاون والتآزر من خلال المشاريع والمبادرات الخيرية لإدخال البهجة والسرور على جميع الأسر.

