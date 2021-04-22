شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يناقش مشروع قانون تنظيم اتحاد المُلّاك بجلسة 27 أبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، مساء الثلاثاء 27 أبريل، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد المُلّاك، ويوجه أربعة أسئلة تتعلق بمركز «توافق» والإسكان.

وبحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس، أربعة أسئلة، الأول إلى ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، من أحمد عبدالله الشحي، عن «إلغاء ترخيص مركز توافق»، وثلاثة أسئلة إلى سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، من ناعمة الشرهان، عن «توفير مساكن للمواطنين في منطقة مسافي»، ومن حميد العبار الشامسي، عن «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، ومن أحمد الشحي،عن «تمديد صلاحية إقرار الدعم السكني».

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة».

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل.