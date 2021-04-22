شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مانشستر سيتي: فشلُ دوري السوبر "انتصار" لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر- رويترز

وضع لاعبو مانشستر سيتي الأيام القليلة الماضية المضطربة بسبب دوري السوبر الأوروبي خلف ظهورهم، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على أستون فيلا مساء الأربعاء، فيما قال قائد السيتي فرناندينيو، إن "كرة القدم خرجت منتصرة مع انهيار المشروع سريعاً".

وكان سيتي واحداً من ستة أندية إنجليزية انضمت إلى البطولة الجديدة يوم الأحد، لكنها انهارت بلمح البصر.

وأبلغ البرازيلي فرناندينيو شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "كانت فترة مجنونة منذ السبت الماضي عقب الهزيمة أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، اللاعبون كانوا بحالة سيئة، ثم جاء دوري السوبر يوم الاثنين وفوجئنا بالأمر. لم نتوقعه، لكن في النهاية انتصر المنطق وكان التصرف المناسب. كل من يحب كرة القدم لم يساند دوري السوبر، بما في ذلك كل لاعبي سيتي، لذا نحن سعداء بانتهاء الأمر، لكنها كانت مفاجأة".

ولم يكن كل اللاعبين والمدربين على دراية بالخطط التي شاركت فيها الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية بتأسيس بطولة جديدة بدلاً من دوري أبطال أوروبا، بهدف زيادة الإيرادات.

وعبّر العديد من اللاعبين عن عدم ارتياحهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع زيادة ضغط الجماهير، مما أدى إلى تراجع الأندية الإنجليزية.

وأضاف فرناندينيو البالغ عمره 35 عاماً: "إنه وضع صعب. أردنا معرفة الأسباب من القائمين على النادي وانضمامهم إلى أندية أخرى".

وتابع: "أردنا الخروج والتحدث عن وقوفنا ضد ذلك، لكن كان علينا التحدث مع اللاعبين، واتفقنا على الانتظار لبيان النادي، ونحن سعداء بانتهاء الأمر لأن كرة القدم انتصرت".