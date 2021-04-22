شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن تعليق جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وأشارت الهيئة في بيان أصدرته الخميس، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً، لكي يسمح لهم بدخول الدولة، وذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة استثناء رعايا دولة الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار، على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجراً لمدة 10 أيام، وفحص PCR في المطار، وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة، والتي تحملQR Code .

ويأتي ذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، والاستباقية لكافة الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

وقالت الهيئة إن "قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في الهند الصديقة، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني".

وتقوم الجهات المعنية تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة، والتي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة، وفي الوقت ذاته الحد من نسبة مخاطر انتشار الجائحة.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار، ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم، وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.