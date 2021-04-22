الضرائب تعلن استمرار العمل بـ 3 مراكز يومي الجمعة والسبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل في عدد من المراكز، خلال يومي العطلة الأسبوعية، للتيسير على الممولين من الأشخاص الاعتباريين وخاصة مع قرب انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لهم في 30 أبريل الجاري.

وقال في بيان اليوم الخميس إنه تقرر استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وبقطاع الأموال (مأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الشركات المساهمة بالإسكندرية، ومأمورية استثمار القاهرة، ومأمورية استثمار الإسكندرية، ومأمورية استثمار الأقصر)، على مدار اليوم صباحًا خلال مواعيد العمل الرسمية، ومساء بعد الإفطار.

وأشار إلى استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، حيث تفتح هذه المراكز والمأموريات أبوابها لتقديم الدعم الفني لكافة الممولين من الأشخاص الاعتباريين ممن يرغبون في تلقي المساعدة لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.