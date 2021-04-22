ضبط موظف تلاعب في تقارير السلامة الإنشائية لعدد من العقارات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف لتزوير تقارير استشارية هندسية في قنا مقابل مبالغ مالية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص "صاحب مكتب استشارات هندسية"، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا؛ بقيام أحد الأشخاص بإصدار تقارير استشارية هندسية وتقليد توقيعه عليها وتحمل بصمة كلاشيه بإسم المكتب الخاص به "على خلاف الحقيقة".

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا بإصدار عدد من التقارير الاستشارية الهندسية "تفيد السلامة الإنشائية لعدد من العقارات المخالفة، ممهورة بكلاشيه بإسم مكتب الإستشارات الهندسية الخاص بالمُبلغ ، وتقديمها ضمن المستندات المقدمة للجهات المعنية مقابل حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وقيامه بتقليد توقيع الشاكي على التقارير الهندسية، واصطناع الكلاشيه الممهور به التقارير بإحدى مكاتب الزنكوغراف.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.