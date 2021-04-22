معارض سوري بارز في الداخل يتقدم لخوض الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

وصل مجلس الشعب السوري اليوم الخميس طلب أحد قادة معارضة الداخل في سورية للترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ "تبلغ المجلس كتابا من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم محمود أحمد مرعي طلب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشيح الحادي عشر في الانتخابات الرئاسية".

ويعتبر مرعي من شخصيات معارضة الداخل وهو رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان وأمين عام الجبهة الديمقراطية المعارضة .

وشككت مصادر في المعارضة في وصول مرعي للانتخابات الرئاسية وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يجب أن يحصل المرشح على 35 صوتا من أعضاء مجلس الشعب السوري، وأعتقد أن مرعي لن يستطيع الحصول على هذا العدد لأن جميع أعضاء مجلس الشعب يمتثلون لقرار الحكومة".

وتابع أعضاء مجلس الشعب اليوم إعطاء تأييدهم للمرشحين الذين بلغ عددهم 11 مرشحا بينهم سيدتان وقد تبلغ مجلس الشعب اليوم بخمسة طلبات ترشيح من المحكمة الدستورية، وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 من الشهر الجاري، وتم تحديد يوم 26 أيار/ مايو القادم لانتخابات للسوريين خارج سورية، ويوم 28 أيار/ مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية .