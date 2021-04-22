قمة المناخ تجمع أكبر 4 مدمرين للبيئة بالعالم

يعقد الرئيس جو بايدن ائتلافًا من الراغبين وغير الراغبين واليائسين في الحصول على المساعدة والمتعطشين للمال لقمة عالمية اليوم للتحرك بشكل أسرع ضد تغير المناخ. المهمة الأولى للرئيس: إقناع العالم بأن الولايات المتحدة الممزقة سياسيًا ليست مستعدة فقط عندما يتعلق الأمر بتعهدات بايدن الطموحة الجديدة بخفض الانبعاثات، ولكنها أيضًا قادرة.

إن نجاح بايدن في القمة الافتراضية لأربعين زعيماً سيحقق وعوده المتوقعة - خفض انبعاثات الفحم والنفط في الداخل إلى النصف وتمويل جهود المناخ في الخارج – يجعله أكثر إقناعًا للقوى الأخرى بإجراء تغييرات كبيرة خاصة بهم.

ستشهد القمة تعهد بايدن الذي قام بحملته بناءً على وعود بتحويل تكنولوجي وموفر للمناخ للاقتصاد الأمريكي، بخفض كمية تلوث الفحم والنفط التي تضخها الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، حسبما قال مسؤولون هذا الأسبوع.

هذا مقارنة بمستويات عام 2005، وتقريبًا ضعف الهدف الطوعي الذي حددته الولايات المتحدة في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وأكد البرلمان الأوروبي الأربعاء أنه سيتم تعيين هدف طموح مماثل.

تتطلع الولايات المتحدة إلى حلفاء آخرين، مثل اليابان وكندا، للإعلان عن جهودهم المناخية المكثفة، على أمل أن يحفز ذلك الصين وغيرها على إبطاء بناء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتهدئة مداخنها. ويتطلع العالم إلى الدول الغنية لتوضيح كيف ستساعد البلدان الفقيرة على إغلاق محطات الفحم وإعادة تجهيز شبكات الطاقة، بما في ذلك 2 مليار دولار التي وعدت بها الولايات المتحدة بالفعل ولكنها لم تدفعها أبدًا. قالت جوانا لويس، الخبيرة في الطاقة والبيئة في الصين بجامعة جورج تاون: «القمة لا تتعلق بالضرورة بإحضار أي شخص آخر شيئًا جديدًا إلى الطاولة - إنها حقًا تتعلق بجلب الولايات المتحدة هدفها إلى العالم». يعد هذا وقتًا عاجلاً ولكنه بالكاد مثاليًا بالنسبة للولايات المتحدة لمحاولة تحفيز العمل لأسباب متعددة، وستكون القمة بمثابة بث مباشر على غرار التلوث المناخي بسبب جائحة فيروس كورونا.

تتنازع أكبر دولتين من الجرائم المناخية في العالم، الصين والولايات المتحدة، حول قضايا غير متعلقة بالمناخ. انتظر الرئيس الصيني شي جين بينغ حتى يوم الأربعاء ليؤكد أنه سيشارك.

كما تضغط الهند، ثالث أكبر مصدر لأبخرة الوقود الأحفوري في العالم، على الولايات المتحدة والدول الأكثر ثراءً للحصول على مليارات الدولارات التي وعدت بها لمساعدة الدول الفقيرة على بناء بدائل لمحطات الفحم وشبكات الطاقة التي تمتص الطاقة.

كما قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعتبر دولته رابع أسوأ ملوث للمناخ في العالم وفقًا لبعض التقديرات، دعوة الولايات المتحدة لكنه غاضب من وصفه بايدن بأنه «قاتل»، كجزء من التوترات الشديدة بشأن عدوانية بوتين في الخارج والعقوبات الأمريكية. وفي الداخل، أدت الانقسامات السياسية التي كشفت عنها رئاسة ترامب إلى جعل الولايات المتحدة أضعف مما كانت عليه في اتفاق باريس العالمي لعام 2015. وغير قادر على ضمان عدم قيام رئيس مختلف في عام 2024 بإلغاء عمل بايدن المناخي، جادلت إدارة بايدن بأن قوى السوق - مع دفعة للبدء - ستجعل قريبًا الوقود الأنظف وكفاءة الطاقة رخيصة للغاية وصديقة للمستهلكين للنفايات.

وقال لوري ميليفيرتا، المحلل الرئيسي في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في هلسنكي، إن عودة الولايات المتحدة، بتأثيرها ومكانتها، إلى لعبة المناخ أمر مهم، لكنه قال إن الأمل في أن ينسى العالم السنوات الأربع الماضية يبدو وكأنه تمني. «هناك الكثير من الدافع في الولايات المتحدة للتخلص من إرث ترامب. رسم بايدن بعضًا من مقاربته البالغة 2 تريليون دولار لتحويل أنظمة النقل والشبكات الكهربائية الأمريكية في خطة حملته للمناخ وفي مقترحاته المتعلقة بالبنية التحتية للكونجرس. لكن لا توجد خطة صارمة وسريعة توضح بالتفصيل كيف ستفي الولايات المتحدة بوعد بايدن بالقضاء على جميع انبعاثات الكربون من اقتصادها بحلول عام 2050.

في حملته، على سبيل المثال، دعا بايدن إلى منح البرازيل 20 مليار دولار كمساعدات دولية لحماية غابات الأمازون، أكبر غابة مطيرة في العالم ومغسلة لخطايا الوقود الأحفوري في العالم. لكن قبل القمة، حذر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون من أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، المتحالف مع ترامب، قد يأخذ الأموال مع الاستمرار في تدمير منطقة الأمازون.

وقال كيري مسؤول مالي بالأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء إن الأمم المتحدة تحاول تعزيز حملة مكافحة الكربون للقطاع المالي الخاص. يهدف تحالف غلاسكو المالي من أجل Net Zero المدعوم من الأمم المتحدة، والذي يضم أكثر من 160 شركة بأصول مجمعة تتجاوز 70 تريليون دولار، إلى دعم الجهود المبذولة لوقف انبعاثات الوقود الأحفوري بحلول عام 2050.

وتمثل الصين والولايات المتحدة معًا ما يقرب من نصف انبعاثات العالم المدمرة للمناخ.

يأمل خبراء المناخ أن يراقب شي جي بنق ما تعهدت به الولايات المتحدة وجيران الصين وأن يشدد أهدافهم الخاصة بالانبعاثات في الأشهر المقبلة.

وتواصل حكومة شي بناء وتمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، ولا تزال انبعاثات الصين في ارتفاع.

قال ميليفيرتا، خبير المناخ في مركز هلسنكي، إن تعليقات شي في المنتديات السياسية المحلية الأخيرة توضح أنه جاد في خفض الانبعاثات. في خضم الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حول المطالبات الإقليمية والممارسات التجارية وحقوق الإنسان، كانت التصريحات السابقة للدولتين بمثابة جزيرة للتعاون المناخي في بحر من الشكاوى والتظلمات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قبل القمة: «يعرف المجتمع الدولي جيدًا من يتخذ الإجراءات، ومن يتشدق بالكلام، ومن يقدم المساهمات ويسعى إلى تحقيق مصالح المرء».