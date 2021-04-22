انتخابات الرئاسة السورية.. الأسد يواجه امرأتين ولفيفا من المرشحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدخل الرئيس السوري بشار الأسد حلبة السباق الرئاسي للمرة الرابعة، أمام عدد من المنافسين؛ بينهم امرأتان.

ومنذ إعلان فتح باب الترشحات، الإثنين الماضي، بدأت المحكمة الدستورية العليا تتسلّم تباعا طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو/أيار المقبل، وأعلن البرلمان السوري اليوم الخميس وصول عدد المترشحين إلى 12 شخصا.

وقدم الرئيس الأسد (55 عاما) طلب ترشيحه للانتخابات الرئاسية التي تُجرى كل سبع سنوات، لنيل ولاية رابعة، وتبلغ مجلس الشعب السوري عبر المحكمة الدستورية بعشر طلبات، يرغب أصحابها في خوض السباق الرئاسي الشهر القادم.

ومن بين المرشحين امرأتان، هما ناهد الدباغ، وفان نهار، إضافة إلى خالد عبدو الكريدي، ومحمود أحمد مرعي، وعبد الحنان خلف البدوي، ومحمد صالح أسعد الحاج عبد الله، وأحمد يوسف عبد الغني، مهند نديم شعبان، ومحمد موفق صوان.

وتغلق أبواب إيداع ملفات الترشح للرئاسة الأربعاء المقبل، بعد عشرة أيام من إعلام رئيس البرلمان السوري البدء في استقبال الراغبين في خوض المنافسة.

ويشترط لقبول الترشيح للرئاسة تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان السوري، البالغ عددهم 250 نائبا.

وخاض الأسد الذي يحكم سوريا منذ أكثر من عشرين عاما، انتخابات رئاسية عام 2014، م 2014، وفاز حينها بنسبة 92 في المائة من أصوات الناخبين.