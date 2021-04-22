شكرا لقرائتكم التغير المناخي الرئيس الصيني: سنقلل استهلاك الفحم خلال خطة ممتدة لـ5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمته أثناء قمة المناخ، إن بلاده تهدف لتحقيق خفض كبير في استخدام الطاقة التقليدية بحلول 2030.

وأضاف أن بكين ستقلل استهلاك الفحم خلال خطة ممتدة لـ5 سنوات.

وأوضح شي "التغير المناخي يفرض تحديات كبيرة على التنمية، يجب أن نحافظ على الطبيعة والبيئة، يجب دعم الدول الفقيرة في الانتقال إلى التنمية المستدامة".

وتعهد الرئيس الصيني بأن تعمل بلاده لتقليص زيادة استهلاك الفحم، والتركيز على التنوع العضوي.

ولفت إلى أن مبادرة الحزام والطريق طريق عام مفتوح للجميع، وليست مسارا خاصا مملوكا لطرف واحد.

وقال شي "نرحب بجميع الدول المهتمة للانضمام من أجل المشاركة في التعاون ومشاركة فوائده".