شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأردنية تفرج عن 16 متهماً في الأحداث الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان – بترا

أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية الخميس، الإفراج عن عدد من الموقوفين في إطار التحقيق المتعلق بالأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

‏وقالت الوكالة: "بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي".

وأضافت الوكالة أن "العميد المجالي أوضح أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها، والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

