شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي يصوت على اتفاق التجارة لما بعد بريكست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

يعقد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل جلسة عامة للتصويت على اتفاق التجارة بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذي بدأ تطبيقه مؤقتاً منذ الأول من كانون الثاني/يناير وفق ما أعلن ناطق باسمه الخميس على تويتر.

ومن المقرر أن ينتهي التطبيق الموقت لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في 30 نيسان/أبريل، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي أرجأوا لوقت طويل تحديد موعد لهذا التصويت احتجاجاً على تأجيل لندن بعض ضوابط البضائع في إيرلندا الشمالية.

وقال الناطق باسم البرلمان خاومي دوش إن التصويت، في نهاية مناقشة عامة، سيرافقه قرار برلماني.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، ولكن أعقبته فترة انتقالية حتى نهاية العام الماضي للسماح بالتفاوض بشأن العلاقة الجديدة بين لندن والكتلة الأوروبية.