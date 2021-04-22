شكرا لقرائتكم خبر عن ديون منطقة اليورو تقترب من مستوى الناتج المحلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن ديون منطقة اليورو ارتفعت العام الماضي؛ إذ اقترضت الحكومات الأوروبية بكثافة، لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل ـ بأشد الديون ـ معظم الدين الجديد.

وقال «يوروستات» إن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون، أو ما يعادل 98% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي من 83.9% في 2019؛ إذ بلغ العجز 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 0.6%.

وسجلت اليونان التي تعاني جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، مما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو، أو ما يعادل 205.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا، مقارنة بحجم الاقتصاد.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8%، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.

وسجلت ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ارتفاع دينها بعشر نقاط مئوية إلى 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجلت فرنسا ـ ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة ـ زيادة 18 نقطة مئوية إلى 115.7% من الناتج المحلي.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حالياً بسبب الجائحة، على أن تسعى الحكومات جاهدة كي لا يزيد الدين العام على 60% من الناتج المحلي الإجمالي. (رويترز)