تقنيات السفر اللا تلامسي على أجندة «معرض دبي للمطارات»

دبي: ”الخليج 365”

أخذت التقنيات المعتمدة على عدم التلامس، وتيرة متسارعة في تحديد تجربة المسافرين في عدد متزايد من المطارات حول العالم وسرعت من وتيرة نشر القياسات الحيوية لمواجهة «كوفيد ـ 19» وتحدياته.

وأصبحت القياسات الحيوية محور الاستثمار مع استهداف 64% من المطارات إطلاق بوابات المغادرة الذاتية باستخدام القياسات الحيوية، وتوثيق الهوية الشخصية بحلول عام 2023. وقد أثبتت تقنيات عدم التلامس نفسها كعنصر مغيّـر لحركة المسافرين، في حين تقوم المطارات من الآن، ولغاية عام 2023 بإيلاء أولوية استثمار عالية لتقنيات عدم التلامس.

ويشكل معرض المطارات الذي تستضيفه دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات و«المجموعة» في الفترة ما بين 24 و26 مايو/أيار المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، فرصة مناسبة لعرض هذه التقنيات وغيرها من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز سلامة وأمن المطارات والأخذ بيد صناع القرار حول كيفية مواجهة الجائحة وتحدياتها.

وعلى هذا الصعيد أطلقت طيران الإمارات نقاط تفتيش قادرة على تمييز الوجوه، من شأنها منح المسافرين انتقالاً دون تلامس عبر مطار دبي الدولي، كما دمجت الناقلة في مرافقها في «دبي الدولي» مساراً بيومترياً بغرض الحصول على تجربة خالية من اللمس عند التنقل ضمن مبانيها، حيث يهدف الابتكار إلى تحسين تدفق المسافرين عبر المطار، من خلال طلب عدد أقل من عمليات التدقيق اليدوي للوثائق لإنشاء طريقة أكثر نظافة وابتعاداً عن اللمس للتحرك عبر المطار، عبر خفض الاحتكاك البشري على كامل مسار العملية.

وتيرة متسارعة

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة «ريد» الشرق الأوسط للمعارض: «إن وتيرة التوجه نحو تجربة مسافرين خالية من اللمس في المطارات، ازدادت بشكل متسارع بعد الجائحة، مع بروز دور العديد من المطارات بما فيها مطار دبي الدولي على هذا الصعيد، في حين ستكون التحولات الرقمية للمطارات وأحدث الابتكارات على صعيد عدم التلامس في صميم تجربة هذا المعرض.

ويتفوق مطار دبي الدولي على صعيد السلامة والأمن مع استخدام متزايد لتقنية عدم التلامس، حيث يوفر للمسافرين الفرصة لاستخدام أعينهم لتأكيد هويتهم دون الحاجة إلى إبراز أي وثيقة. ويساعد هذا النظام على ضبط انتشار الفيروس التاجي، ذلك أنه لا يتطلب قيام المسافرين من المطار بأي تلامس مع أشخاص آخرين لأنه يستخدم الطريقة البيومترية، حيث يحتاج النظام من خمس إلى ست ثوان، فقط، لإكمال عملية المسح.

سفر ذكي

ويواجه مشغلو المطارات، الآن، نتيجة جائحة كوفيد ـ 19، تحديات جديدة لجهة الحد من الاتصال الشخصي وخفض الازدحام وتقليص الوصول المشترك إلى الأسطح الكثيفة اللمس، علاوة على منع مباني المسافرين من التحول إلى أرضيات محتملة لتكاثر الفيروسات.

ومن المتوقع ـ وفقاً لدراسة ـ أن تصل قيمة السوق العالمية للمطارات الذكية إلى زهاء 26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، فيما من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لخدمات المطارات إلى 232.88 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وفي حين تضاعف تنفيذ عمليات المغادرة باستخدام القياسات الحيوية، تعمل 97% من شركات الطيران تقريباً على تطبيقات للهواتف النقالة في ظل تحول كافة خدمات العملاء الأساسية إلى عدم التلامس. وتعتبر بوابات المغادرة البيومترية المؤتمتة أولوية لما نسبته 58% من شركات الطيران، ومحور تركيز 64% من المطارات على صعيد نقاط التفتيش الحدودية وقاعات الصعود إلى الطائرة.

وسيقام معرض المطارات على مساحة عرض تبلغ 12,000 متر مربع، مع توقع مشاركين من 90 دولة، في ظل عودة العالم تدريجياً إلى الحالة الطبيعية. وسيترافق المعرض مع ثلاث فعاليات هي منتدى قادة المطارات العالمية، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات، إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات.

