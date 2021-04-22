شكرا لقرائتكم خبر عن 35 % نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن نمو أعداد الرخص الجديدة في الإمارة الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، لتصل إلى 484 رخصة جديدة بزيادة 35% مقارنة بالربع الأول من العام 2020.

ووصلت نسبة الزيادة حسب تقرير الدائرة إلى 4.5% مقارنة بالربع ذاته من العام 2019، بما يشير إلى بداية التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي في الإمارة.

وأشارت موزة الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية إلى أن الرخص التجارية مثلت النصيب الأكبر من تلك الرخص حيث بلغت نحو 267 رخصة بنسبة 55% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها الرخص المهنية بواقع 209 رخص بنسبة 43% من الإجمالي، في حين مثلت الرخص الصناعية نحو 2% من الإجمالي.

​وأضافت الشميلي، فيما يتعلق بالشكل القانوني فقد شكلت المؤسسات الفردية 55.2% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة، يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25%، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 13% من الإجمالي. وبلغت رخصة الغد 70 رخصة جديدة، و12 رخصة للتاجر الافتراضي.

