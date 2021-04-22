شكرا لقرائتكم خبر عن بارتي تعلن حصولها على اللقاح المضاد لـ"كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كارولاينا الجنوبية - رويترز

قالت لاعبة التنس الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً إنها حصلت على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة من خلال مبادرة لاتحاد لاعبات التنس المحترفات في بطولة في ولاية كارولاينا الجنوبية في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري.

وستكمل بارتي عامها 25 السبت المقبل، وقالت إنها قبلت عرض الاتحاد بتلقي التطعيم مع مدربها كريج تيزر، مشيرة إلى أنها تأكدت من عدم وجود أي مخالفة في ذلك فيما يتعلق بتوقيت حصولها على اللقاح.

وخلال مشاركتها في بطولة بمدينة شتوتجارت الألمانية، قالت بارتي للصحفيين: "كنا نبحث عن طريقة للحصول على التطعيم دون أي تجاوز للقواعد في أستراليا، لكننا لم نحصل على إجابة واضحة قبل أن نغادر في مارس".

وأضافت: "تسنى لنا نحن والكثير من اللاعبات الأخريات الحصول على اللقاح من خلال الاتحاد الذي نظم العملية مع صيدلية تملك جرعات إضافية من اللقاح، وهذا أمر مهم بالنسبة لي حرصاً على عدم حرمان من هم في أمس الحاجة للتطعيم من حقهم في ذلك".

وظلت بارتي في بلادها خلال العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وكانت بطولة ميامي أول بطولة تشارك فيها خارج بلادها منذ فبراير/شباط 2020، وقالت بارتي إنها شعرت ببعض الأعراض الجانبية الخفيفة بعد تلقي التطعيم.