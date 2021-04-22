بالفيديو.. تفاصيل إغلاق دار رعاية مسنين بسوهاج بعد إصابة نزيلتين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت شيماء حسين، مدير دار رعاية مسنين بسوهاج، عن الحالة الصحية للنزيلتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والمحجوزتين بمستشفى حميات سوهاج.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نزيلة منهن خرجت من المستشفى بعد تعافيها من الإصابة بالفيروس وثبوت سلبية مسحاتها، وجرى تسليمها لأهلها، مؤكدًا أن الحالة الصحية للسيدة "سمرة. ا" المعروفة إعلاميًا بـ "سيدة القطار" لا زالت تتلقى بروتوكول العلاج بمستشفى حميات سوهاج، وأن حالتها الصحية مستقرة وجيدة، وأنها ستخرج من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المديرة إلى أن الدار مغلقة بالأقفال طبقًا لقرار غلقه 15 يومًا، وأن نزلائه جرى تسليمهم لأسرهم، وأن المكان يفتح فقط لإجراء أعمال الرش والتطهير، لافتة إلى أنه سيجري فتح الدار مرة أخرى عقب انتهاء المدة المحددة لأعمال الرش والتطهير.

وتابعت مدير دار رعاية المسنين بسوهاج، أنه متوقع إصابة سيدة القطار بالفيروس المستجد نتيجة تردد ابنتيها عليها لزيارتها في الدار، خاصة أن إحداهما كانت في إحدى المستشفيات الحكومية قبل زيارتها المرة الأخيرة.

ولفتت إلى أن سيدة أخرى كانت تقيم بنفس الحجرة مع السيدة "سمرة" أصيبت بفيروس كورونا أيضًا، كونها مخالطة للسيدة "سمرة".

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، أصدرت قرارًا لإخلاء وغلق دار رعاية المسنين بمنطقة المخبز الآلي، بعد ثبوت إصابة سيدتين بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة "الخليج 365" غلق باب دار الرعاية المسنين بالأقفال، وعدم تواجد أحدًا من العاملين، والذين يبلغ عددهم حوالي 20 موظفًا، والتزام الجميع بقرار الإغلاق، والاكتفاء بفتح المكان كل 3 أيام لإجراء أعمال الرش والتطهير.

وتشهد محافظة سوهاج خلال الأيام الحالية تزايد أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا "كوفيد 19"، مقارنة بالموجتين الأولى والثانية من الفيروس المستجد، وهو ما فاق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة بسوهاج لعزل مرضى كورونا، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا إلى مطالبة محافظ الإقليم، اللواء طارق الفقي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة من شأنها مواجهة الهجوم الشرس للفيروس، وحماية أبناء المحافظة من الوباء.