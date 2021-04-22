مذكرة تعاون بين الأكاديمية العربية وهيئة الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة الدواء المصرية، وذلك للتعاون العلمي والبحثي.

وقع الاتفاقية من الجانبين، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور تامر محمد عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمنت مذكرة التفاهم إتاحة الأكاديمية دراسة برامج الماجستير المهني بكلية الدراسات العليا في الإدارة "MBA"، والماجستير المهني بمعهد الإنتاجية والجودة "MQM"، والدكتوراه المهنية بكلية الدراسات العليا في الإدارة "DBA" للعاملين بهيئة الدواء المصرية.

وتشمل الاتفاقية تقديم معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية برامج تدريبية ودبلومات متخصصة للصيادلة العاملين بهيئة الدواء في مجالات التوعية بالمواصفة القياسية أيزو 13485:2016 لمتطلبات نظم إدارة الجودة للأجهزة الطبية.

وبحسب الاتفاق، يوفر معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية للعاملين بهيئة الدواء دبلوم متخصص في ممارسات التصنيع الجيد في الصيدلية والمعدات الطبية، من خلال نخبة من المحاضرين المتخصصين.

على الجانب الآخر، توفر هيئة الدواء المصرية التدريب للطلاب وحديثي التخرج من كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية في مجالات عملية مثل تسجيل الدواء ومتطلبات الترخيص، للحصول على إذن التسويق لفئات مختلفة من المنتجات الجديدة وغيرها.

وتقدم الهيئة لطلاب الأكاديمية دورات تدريبية في معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات، وقواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية حسب أحدث المعايير العالمية- بحسب الاتفاق.

وتقدم هيئة الدواء الدعم الفني لكلية الصيدلة لتصبح بيت خبرة في الأبحاث الصيدلانية في مجالات "النانوتكنولوجي- زراعة الأنسجة- السرطان وأبحاث بيولوجيا الخلية- السموم وعلم الأدوية والمنتجات الطبيعية- الكيمياء الخضراء".

وينص الاتفاق بين الجانبين على إنشاء معمل مركزي بكلية الصيدلة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، لإجراء الاختبارات الضرورية لعمليات الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية في مصر بما يتوافق مع المستويات العالمية.