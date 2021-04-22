جعجع: "الأساليب الملتوية" تُعمق أزمات لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- أ ش أ:

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن مهاجمة مؤسسات والتعدي على ملكيات خاصة بزعم الفساد على النحو الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، يمثل عملية إلهاء عن المشاكل الأساسية التي يعاني منها لبنان، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات المسرحية والأساليب الملتوية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمات.

وانتقد جعجع - في بيان - التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) لقيام التيار بتجييش عناصره دعما لإحدى القاضيات التي قامت بمداهمة مؤسسة للصرافة وتحويل الأموال بدعوى تهريب أموال إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تخالف القانون كما أنها لا تطال مكامن الفساد وإهدار المال العام الرئيسية في البلاد.

وأضاف: "ما نشهده في الآونة الأخيرة في لبنان يذكرنا تماما بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث كانوا يقومون بعمليات إلهاء جانبية، من مهاجمة مؤسسات إلى التعدي على ملكيات خاصة ومهاجمة أشخاص بحجة الفساد، وكل ذلك لمجرد تحويل الأنظار عن المشاكل الأساسية الجوهرية والفعلية التي تعاني منها البلاد وحماية المجرمين الحقيقيين وعن طريقة إدارتهم للأمور".

واعتبر أن الحل الوحيد لإنقاذ لبنان يكون باستقالة الأكثرية النيابية القائمة، لإفساح المجال أمام اللبنانيين للتعبير عن رأيهم واختيار أكثرية نيابية جديدة تُخرجهم من حالة الانهيار التي يمر بها لبنان.

وكانت القاضية غادة عون المقربة من التيار الوطني الحر قد اقتحمت مؤسسة الصرافة وقامت بتحطيم أبوابها، مدعومة بحماية مجموعات من التيار الوطني الحر، بدعوى مخالفة المؤسسة لأحكام القانون وتورطها في عمليات تهريب أموال إلى الخارج، وذلك على الرغم من صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بكف يدها عن تحقيقات الجرائم المالية وتكليف قاض آخر بمهمة التحقيق وإحالتها إلى التفتيش القضائي.