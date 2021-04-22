"قمة المناخ".. باديدن يحذّر من عواقب «عدم التحرك»

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الخميس، فعاليات قمة المناخ العالمية، وسط دعوة من الرئيس جو بايدن، إلى الانتباه لمخاطر الاحترار على كوكب الأرض، قبل فوات الأوان، بينما بشر بفرص اقتصادية "واعدة"
وقال بايدن، في كلمة افتتاح القمة، إنه يرى فرصا اقتصادية هائلة في جهود مكافحة التغير المناخي، من أجل بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
وأشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية خلق الملايين من الوظائف، من خلال بناء تكنولوجيا نظيفة يمكن استخدامها "اليوم وغدا".
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وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بالمنافع الاقتصادية «الاستثنائية» المرتبطة بمكافحة الاحترار المناخي، وحذّر من عواقب «عدم التحرك»، في اليوم الأول من قمة حول المناخ تنظّمها الولايات المتحدة.
وشدّد بايدن على «الواجب الأخلاقي والاقتصادي» الذي تمثله مكافحة التغيّر المناخي أثناء هذه القمة عبر الفيديو، التي تجمع حوالي أربعين من قادة العالم وتستمرّ يومين.