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حتى 30 مايو.. "طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها من جنوب أفريقيا لدبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

أفادت طيران الإمارات، بأنها ستمدد رحلاتها من جنوب أفريقيا إلى دبي حتى 30 مايو المقبل.

 

وقالت الناقلة في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "ستبقى رحلات طيران الإمارات من جنوب أفريقيا معلّقة لغاية 30 مايو 2021، تبعاً للتوجيهات الحكومية التي تحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا إلى الإمارات".

 

وتابعت: "ستعمل رحلات الركاب اليومية إلى جوهانسبرج تحت الرقم EK763، ولكن ستبقى رحلات الركاب رقم EK 764 القادمة من جوهانسبرج معلّقة".

 

وأشارت الناقلة إلى أنه لن يُسمح للمسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا أو كانوا في رحلة متابعة عبرها خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة، بالسفر على متن أي رحلات طيران الإمارات متجهة إلى دبي.

 

وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

 

وكانت طيران الإمارات، أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبقى رحلاتها من جنوب أفريقيا إلى دبي معلّقة حتى 30 أبريل 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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